I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: Riad rifiuta “internazionalizzazione” indagini su omicidio Khashoggi - L’Arabia Saudita rifiuta “in modo categorico l’internazionalizzazione” delle indagini relative all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi avvenuto lo scorso ottobre all’interno del consolato saudita ad Istanbul. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione saudita per i diritti umani, Bandar al Aiban, intervenendo oggi al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Nel suo discorso Al Aiban ha sottolineato che l’Arabia Saudita ha “preso tutte le misure necessarie” per far luce sulla morte di Khashoggi, ricordando che il regno ha “consegnato alla giustizia” gli assassini del giornalista. “Siamo sconvolti per l’uccisione di Khashoggi”, ha dichiarato Al Aiban, il quale ha definito l’omicidio del giornalista “un crimine odioso” e “uno sfortunato incidente”. (segue) (Res)