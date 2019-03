I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Emirati-Kazakhstan: principe ereditario Mohammed riceve presidente Nazarbayev - Il presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha incontrato oggi lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vicecomandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce l’amministrazione presidenziale di Astana, specificando che oggi ha preso il via la visita di lavoro del capo dello Stato kazakho nel paese del Golfo. Nazarbayev ha sottolineato che per la prima volta gli Special Olympics World Games si svolgono in Medio Oriente, negli Emirati Arabi Uniti. "Questo importante evento sportivo permetterà agli atleti con disabilità di dimostrare al mondo la forza del loro spirito e la volontà di vincere”, ha detto il capo dello Stato, ricordando che – vista la partecipazione anche della rappresentativa kazakha – ha deciso di prendere parte alla cerimonia d’inaugurazione dell’evento sportivo. (Res)