Roma: Raggi, asfaltata via della Maglianella, città dove periferia e centro crescono insieme

- "#StradeNuove, riasfaltato il manto stradale di via della Maglianella. Una città dove periferia e centro crescono insieme e dove non ci sono più cittadini di serie A e di serie B. Nei mesi scorsi abbiamo avviato i lavori per rifare l’asfalto di via della Maglianella, una strada molto importante della periferia ovest di Roma all’interno del XIII Municipio. Abbiamo investito 897.164 euro per rimettere a nuovo un tratto stradale percorso ogni giorno da migliaia di persone che avevano chiesto un intervento dell’amministrazione". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)