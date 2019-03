Iraq-Arabia Saudita: presidente Salih riceve ministro del Commercio di Riad

- Il presidente iracheno, Barham Salih, ha ricevuto stamane a Baghdad il ministro del Commercio e degli Investimenti dell’Arabia Saudita, Majid al Qasabi, al quale ha ribadito che l’Iraq è pronto a rafforzare la cooperazione economica e commerciale bilaterale. Lo si legge in un comunicato diramato dalla presidenza di Baghdad. Salih ha sottolineato la disponibilità dell’Iraq a creare un “sistema di interessi economici convergenti” con Riad e, in generale, con tutti i paesi della regione al fine di rafforzare la stabilità e di porre fine a “dispute e conflitti assurdi”. Inoltre, il presidente iracheno ha elogiato l’apertura del regno saudita verso l’Iraq e i suoi sforzi per consolidare i “legami fraterni” tra i due paesi. Da parte sua, Al Qasabi ha espresso il desiderio del suo paese di rafforzare la cooperazione economica e gli scambi commerciali. All’incontro ha partecipato anche il ministro del Commercio dell’Iraq, Mohammed Hashim al Ani.(Irb)