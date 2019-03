Brexit: Moavero, “attenzione particolare” a possibili dazi su prodotti agricoli

- L’Italia guarda con particolare attenzione alla possibile introduzione del Regno Unito di dazi sui prodotti agricoli nel momento in cui fosse completata l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, in un’audizione alle commissioni riunite Esteri e Politiche Ue della Camera dei Deputati, in merito all'indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l’Italia. In caso di Brexit, infatti, Londra avrebbe potestà di introdurre dazi doganali, ma “l’idea è che questi dazi debbano rimanere a zero nella maggioranza dei casi”. Tuttavia, il capo della diplomazia italiana ha detto che “fra i casi in cui potrebbero invece essere introdotti, e ai quali noi dobbiamo prestare particolare attenzione, vi sono i prodotti agricoli”. E’ meno probabile, invece, che la Gran Bretagna possa introdurre dazi doganali sui prodotti dell’agroalimentare. “La cosa è per noi estremamente importante perché addirittura l’8 per cento delle nostre esportazioni vanno sul mercato del Regno Unito”, ha concluso. (Asc)