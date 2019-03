Montenegro: presidente Djukanovic a Baku, Europa resti immune a nazionalismo (2)

- Djukanovic ha detto che "tuttavia, non possiamo nascondere la testa nella sabbia e comportarci come se vivessimo su un'isola deserta: seguiamo con attenzione quello che avviene nella nostra regione, in Europa e sul piano globale, ragionando da europei". Parlando dell'anniversario del crollo del muro di Berlino, Djukanovic ha affermato che "osservando la scena europea e globale e i rapporti tra le grandi potenze, ovvero tra la Russia e la Nato, tra l'Oriente e l'Occidente e tra Mosca e Bruxelles una domanda continua a imporsi: il muro è stato davvero abbattuto o si trova ancora nelle nostre teste?". (Mop)