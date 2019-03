Caserta: Interporto Sud Europa si dichiara estraneo a vicenda arresto Barletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interporto Sud Europa Spa, in una nota, si è dichiarato estraneo alla vicenda che ha coinvolto questa mattina Giuseppe Barletta, arrestato per bancarotta fraudolenta. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dalla Guardia di Finanza, è specificato nel comunicato, non riguarderebbero la società Interporto Sud Europa spa. "Abbiamo fiducia nell'operato della magistratura e ci auguriamo che si possa fare presto chiarezza su tutto", è scritto nella nota. (Ren)