Lavoro: Casellati, con Legge Biagi notevole slancio in avanti per politiche Paese

- La Legge Biagi rappresentò "uno notevole slancio in avanti per le politiche occupazionali del nostro Paese". A dirlo il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, durante il suo intervento al Convegno in ricordo di Marco Biagi, organizzato dalle associazioni Adapt e Amici di Marco Biagi, a Palazzo della Minerva. "Da Senatrice - ha raccontato Casellati - ricordo quanta commozione e quanta soddisfazione ci fossero, in Parlamento e nel governo, nei giorni in cui approvammo la Legge Biagi. Si disse, giustamente, che quella misura fosse solo una parte del pensiero e della strategia che il prof. Biagi aveva elaborato insieme al suo gruppo di lavoro per allineare la nostra legislazione ai più avanzati standard europei. È assolutamente vero. Eppure - ha spiegato Casellati - proprio quel provvedimento, positivo se pur parziale, ha rappresentato un notevole slancio in avanti rispetto alle dinamiche che il dibattito pubblico sulle politiche occupazionali viveva in quegli anni. Un dibattito - ha concluso la presidente del Senato - che era stato animato nell'autunno del 2001 proprio dalla pubblicazione del Libro Bianco sul mercato del Lavoro in Italia: tutt'ora un imprescindibile punto di riferimento".(Rin)