Ambiente: Macron, Parigi sosterrà Alleanza solare internazionale con 1,5 miliardi di euro entro il 2022

- La Francia ribadisce il suo impegno a sostenere azioni per lo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili a livello globale, promettendo finanziamenti per 1,5 miliardi di euro entro il 2022 in favore dell’Alleanza solare internazionale (Asi). Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo questa mattina all'inaugurazione del vertice Onu sull'ambiente One Planet Summit, in corso nella capitale keniota Nairobi. Macron ha quindi salutato l”impegno straordinario” di enti finanziatori come la Banca mondiale, grazie al cui aiuto Parigi ha contribuito ad inaugurare a fine novembre 2017 la centrale solare di Zagtouli, in Burkina Faso, il più grande complesso di questo tipo presente in Africa occidentale. “La sfida è chiedersi se per portare l’elettricità in tutta l’Africa dobbiamo replicare il modello applicato da Europa o Asia venti, trenta, quarant’anni fa. La risposta è no, e chi vi dice di creare grandi reti centralizzate e fare investimenti in centrali a carbone, con un modello basato sul fossile, vi sta portando verso la soluzione sbagliata”, ha detto il presidente francese al pubblico di Nairobi, ricordando che in Kenya il 75 per cento dell’elettricità è generata su base rinnovabile. “Questa è la buona risposta”, ha proseguito Macron, affermando che “quindi è possibile decentralizzare ed esportare ovunque questa soluzione”. (segue) (Res)