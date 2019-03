Ambiente: Macron, Parigi sosterrà Alleanza solare internazionale con 1,5 miliardi di euro entro il 2022 (2)

- Nel ringraziare il presidente keniota Uhuru Kenyatta per aver promosso quest’edizione dell’One Planet Summit, la terza dopo quelle di Parigi (2017) e New York (2018), Macron ha inoltre individuato nel rinnovabile (“che pareva impensabile e di cui abbiamo invece i primi risultati”) e nella deforestazione (“dove siamo ancora lontani dai risultati attesi”) le due linee d’azione prioritarie per un approccio globale in favore del pianeta, che Macron ha invitato a sviluppare a livello locale. “L’Africa ha la sua soluzione, che deve attuare con i suoi governi, i suoi imprenditori, i suoi agricoltori, le sue donne e i suoi giovani, e per lo sviluppo della quale la comunità internazionale deve restare al suo fianco”, ha concluso il capo dello Stato francese. Al summit parteciperanno oltre 4.700 fra capi di Stato, ministri, dirigenti d'azienda, alti funzionari Onu e rappresentanti della società civile. Per l'Italia è presente il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. (Res)