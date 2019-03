Russia: sospesi i voli dei Boeing 737 MAX nello spazio aereo nazionale

- L'agenzia russa per il trasporto aereo Rosaviatsija ha vietato i voli degli aerei Boeing 737 MAX nello spazio aereo nazionale sino a nuovo ordine. Lo ha detto il presidente di Rosaviatsija, Aleksander Neradko, nel corso di una dichiarazione alla stampa. " Rosaviatsija, utilizzando mezzi di comunicazione aerea, ha inviato un Notam sul fatto che i voli di aeromobili di questo modello nello spazio aereo della Federazione Russa sono stati vietati sino a nuove comunicazioni", ha detto Neradko. Come riportato in precedenza, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha sospeso i voli Boeing 737 Max nei paesi membri dell’Ue dopo l'incidente avvenuto domenica in Etiopia che ha provocato la morte dei 149 passeggeri a bordo e di 8 membri dell'equipaggio. Fra le vittime erano presenti anche 8 italiani. La causa del disastro aereo verificatosi è ancora sconosciuta. (Rum)