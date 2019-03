Serbia-Kosovo: ministro Esteri Belgrado, manca un appello internazionale comune contro dazi Pristina (2)

- Nella giornata di ieri l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, si è detta pronta a rafforzare la cooperazione con il Consiglio di sicurezza Onu per aiutare Serbia e Kosovo a normalizzare i loro rapporti. Inoltre, non appena Pristina avrà cancellato i dazi all'importazione dei prodotti serbi, "organizzerò immediatamente un nuovo incontro del dialogo", ha chiarito Mogherini. Nei giorni scorsi anche gli Stati Uniti hanno chiaramente richiesto a Pristina di cancellare i dazi del 100 per cento imposti sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci: una richiesta sempre respinta dal premier Haradinaj, mentre il presidente Hashim Thaci appare più incline ad un compromesso. (segue) (Seb)