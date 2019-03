Serbia-Spagna: presidente Vucic, Pristina ha mostrato di essere contro dialogo

- Le autorità di Pristina hanno dimostrato di essere contro il dialogo con Belgrado approvando il testo della piattaforma per il dialogo stesso: lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso dell'incontro oggi a Belgrado con il ministro spagnolo degli Esteri Josep Borrell. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha aggiunto che la Serbia resta impegnata per la pace e la stabilità nella regione. Il ministro Borrell ha ribadito che la Spagna è contro l'autoproclamazione d'indipendenza del Kosovo, perché la secessione è contro i principi del diritto internazionale. Madrid, ha aggiunto il ministro, sostiene invece la ricerca di una soluzione di compromesso nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina. Il capo dello Stato serbo ha detto che la Serbia si sta comportando in maniera responsabile poiché ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles che definisce la normalizzazione dei rapporti con Pristina. Allo stesso tempo, ha detto ancora Vucic, Belgrado ha mostrato ragionevolezza e moderazione decidendo di non applicare misure di reciprocità ai dazi imposti da Pristina sulle merci serbe. (Seb)