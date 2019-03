Serbia: ministro Esteri Dacic, dichiarazioni Mogherini non significano cambio di formato dialogo con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni pronunciate dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, presso il Consiglio di sicurezza dell'Onu non significano un cambio di formato del dialogo Belgrado-Pristina: lo ha detto il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Dacic ha così commentato le dichiarazioni rese ieri da Mogherini, che si è detta pronta a rafforzare la cooperazione con il Consiglio di sicurezza Onu per aiutare Serbia e Kosovo a normalizzare i loro rapporti. Il commento di Dacic è giunto dopo l'incontro con il ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell, oggi in visita a Belgrado. In precedenza Borrell ha incontrato il capo dello Stato serbo, Aleksandar Vucic. Le autorità di Pristina, secondo il presidente, hanno dimostrato di essere contro il dialogo con Belgrado approvando il testo della piattaforma per il dialogo stesso. (segue) (Seb)