Kosovo: guida italiana missione Kfor nell'ovest, situazione calma e ripresa turismo religioso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come per il comandante di Kfor, Lorenzo D'Addario, anche per il tenente Troise non si tratta della prima esperienza in Kosovo. "Sono stato qui in Kosovo nel 2000, nel 2001 e nel 2002 e posso portare anche personalmente la testimonianza del fatto che la situazione è cambiata in meglio nel corso di questi 20 anni di presenza della Nato in Kosovo. La popolazione vive tranquillamente la normalità quotidiana, grazie anche alla presenza delle forze Kfor, grazie anche alla presenza del contingente internazionale che in questi anni ha svolto il suo lavoro in maniera egregia", ha detto. "E il fatto che nel corso degli anni le forze siano state progressivamente ridotte è un segnale positivo del fatto che la situazione è migliorata e la sicurezza in Kosovo è garantita", ha concluso. (segue) (Beb)