Italia-Cina: sottosegretario Di Stefano a "Il Fatto Quotidiano", coerenti su Pechino, l'Italia non subisce più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'uomo del M5S alla Farnesina, il nodo è il cambio di atteggiamento: l'Italia sta governando il processo di intesa con la Cina e non lo sta subendo, e questo fa storcere il naso a chi era abituato a vederci come quelli che subivano. Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" ostenta fiducia sul memorandum che il governo siglerà con la Cina. A novembre sul blog di Beppe Grillo apparve un post che bollava la Via della Seta, il piano di accordo proposto dalla Cina, come un"sinistro progetto con cui Pechino vuole creare un nuovo ordine mondiale. Ora invece il M5S spinge per l'intesa: si cambia idea in fretta... "Assolutamente no. Come M5S abbiamo organizzato già nel 2014 un convegno alla Camera sui Brics (i nuovi colossi, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), nell'ottica di un progetto di apertura ai Paesi del futuro, come venivano definiti allora". Sarà, ma il post di novembre era durissimo. Sul blog sono usciti molti articoli in cui si parla in modo prospettico e ottimista della Via della Seta. Però sono stati descritti anche i rischi del progetto di espansione economico e culturale cinese. A mio avviso - osserva il sottosegretario - non c'è nulla da temere. (segue) (Res)