Italia-Cina: sottosegretario Di Stefano a "Il Fatto Quotidiano", coerenti su Pechino, l'Italia non subisce più (2)

- La Belt and Road è una realtà che esiste a prescindere da noi, e noi abbiamo scelto di interagire con questo processo, governandolo. Gli Stati Uniti sono preoccupati e protestano, forte. Si lamentano, è vero, ma loro temono l'avanzata strategica di Pechino e quindi protestano contro ogni iniziativa cinese. Ma il memorandum e i documenti di collaborazione con la Cina saranno tarati sui principi italiani e comunitari che tutelano la trasparenza e il mercato. Washington tuttavia potrebbe presentare il conto, facendo perdere commesse alle aziende italiane. "Non succederà. Gli Usa sono preoccupati solo per la sicurezza delle telecomunicazioni, ma non è un ambito che rientra nel memorandum. Per quanto riguarda gli appalti sul 5G, Di Stefano spiega che la gara l'hanno vinta aziende private, che dovranno appaltare i lavori sulla parte infrastrutturale. Ma a gestire le reti saranno queste aziende, e il comitato creato al ministero dello Sviluppo Economico servirà per controllare che si muovano rispettando la sicurezza nazionale. Non abbiamo certo affidato - aggiunge - la gestione delle telecomunicazioni ai cinesi. (segue) (Res)