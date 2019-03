Italia-Cina: sottosegretario Di Stefano a "Il Fatto Quotidiano", coerenti su Pechino, l'Italia non subisce più (3)

- La Lega manifesta grandi riserve sull'intesa. "Non credo sia nervosa, piuttosto vuole sempre cavalcare il tema della sicurezza nazionale, anche quando si parla di accordi economici. Le fa sempre comodo. E comunque tutte queste dichiarazioni mi fanno sorridere, visto che al memorandum ha lavorato un loro sottosegretario, Geraci (al Mise). Le condizioni dell'intesa sono dunque vantaggiose. "Il testo include tutti i requisiti europei, e senza di essi non avremmo mai firmato. Mesi fa Luigi Di Maio, in visita a Shanghai, non lo sottoscrisse proprio perché non c'erano ancora le condizioni". Ma alla fine questo memorandum non è un accordo internazionale, ma un impegno di collaborazione su varie materie. "Dovremo fare attenzione a come declinarlo, certo, ma le nostre imprese vogliono giocare questa partita", ha concluso Di Stefano. (Res)