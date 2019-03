Milano: Sala, Silvia Romano idealmente qui con noi tra i giusti

- Ricordando che ognuno deve fare la sua parte per la collettività, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione dei giusti al giardino del Monte Stella ha voluto "ricordare Silvia Romano, la volontaria nostra concittadina rapita in Kenya oltre tre mesi fa. Ogni tanto sento i familiari ma la Farnesina ci chiede di stare in silenzio perché stanno lavorando per liberarla, idealmente qui con noi tra i Giusti". Nel corso dell'intervento il primo cittadino ha ricordato anche Sebastiano Tusa, l'archeologo italiano e assessore alla cultura della Regione siciliana, morto nell'incidente aereo avvenuto in Etiopia, ricordando il suo impegno per portare a Milano un quadro di Antonello da Messina per una mostra. (Rem)