Grecia: parlamento vota oggi su modifiche costituzionali

- Il parlamento greco discute oggi il processo di revisione costituzionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene "Kathimerini", tra gli emendamenti più importanti c'è quello che slegherebbe il mancato voto a maggioranza rafforzata del presidente della Repubblica allo scioglimento della legislatura. Il voto finale è previsto in serata. In una votazione preliminare sulla questione, più di 180 parlamentari su 300 posti hanno votato a favore dell'emendamento, il che significa che se passasse dopo il secondo scrutinio di giovedì, le prossime elezioni presidenziali richiederanno solo una maggioranza semplice di 151 voti. La testata ricostruisce che il partito di maggioranza relativa Syriza starebbe decidendo se ridurre il suo sostegno a particolare emendamento in modo da limitare le possibilità dell'opposizione di eleggere il suo candidato alle prossime elezioni presidenziali nel 2020, nel caso in cui il principale partito di opposizione, Nuova democrazia (Nd), salga al potere. I parlamentari voteranno su un totale di 32 proposte presentate da Syriza, 4 presentate da Nd e 7 da singoli parlamentari, che hanno ottenuto un minimo di 151 voti. (segue) (Gra)