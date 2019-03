Grecia: parlamento vota oggi su modifiche costituzionali (2)

- Il parlamento di Atene ha completato lo scorso 14 febbraio la prima sessione dedicata alla discussione e alla votazione degli articoli della Costituzione da modificare, nell’ambito del processo di revisione della Carta fondamentale. Secondo quanto riferito dall’Ufficio del primo ministro greco in una dichiarazione, i parlamentari hanno approvato la maggior parte dei cambiamenti proposti da Syriza. Le proposte di revisione sono state sostenute dalla maggioranza assoluta, 150 più uno dei parlamentari, o di due terzi dell’Assemblea nazionale (oltre 180 voti). Tra quest’ultime, quella per separare l'elezione del presidente dallo scioglimento del parlamento (articolo 32), altri che ponevano restrizioni sull'immunità parlamentare (articolo 62) e modifiche per ridurre i privilegi previsti dall'articolo 86 sulla responsabilità ministeriale e l'articolo 101 sulle autorità indipendenti. (segue) (Gra)