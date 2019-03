Grecia: parlamento vota oggi su modifiche costituzionali (3)

- Le proposte sostenute da una maggioranza di 150 più uno hanno incluso quelle sulla “neutralità religiosa” dello Stato, i giuramenti civili, la protezione dei diritti sociali e dei beni sociali, la protezione del lavoro e delle libertà collettive, la ratifica dei trattati internazionali attraverso referendum, rendendo obbligatorio per il primo ministro essere un parlamentare, stabilire un "voto costruttivo di sfiducia", stabilire il diritto del popolo di un’iniziativa legislativa e avviare referendum, un sistema elettorale con rappresentanza proporzionale, stabilendo un ostacolo temporaneo alla rielezione dopo aver scontato tre termini consecutivi in parlamento, così come la rappresentanza proporzionale e la democrazia diretta nel governo locale. (segue) (Gra)