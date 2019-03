Grecia: parlamento vota oggi su modifiche costituzionali (5)

- Tra le modifiche proposte che non andranno a un secondo turno di votazione poiché non hanno ottenuto il sostegno della maggioranza nel primo turno sono state quattro proposte di emendamento legate alla separazione dell'elezione del presidente della Repubblica dallo scioglimento del parlamento. Un totale di 274 parlamentari ha preso parte al voto, con quelli dell'Alleanza democratica che si sono astenuti, a parte il loro relatore Andreas Loverdos, così come quelli dell'Unione dei Centristi, a parte Ioannis Saridis. Tra gli assenti c'erano Giorgos Kasapidis di Nuova democrazia, l’ex ministro della Difesa, Panos Kammenos e Aristidis Fokas dei Greci indipendenti (Anel) e Stathis Panagoulis. (segue) (Gra)