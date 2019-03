Grecia: parlamento vota oggi su modifiche costituzionali (6)

- Il primo ministro Alexis Tsipras aveva chiesto nei mesi scorsi in una lettera ai leader dei partiti politici un’ampia convergenza in vista di un'iniziativa del governo per iniziare il processo di revisione della Costituzione. Nella lettera, Tsipras aveva osservato che "la crisi economica dell'ultimo decennio, insieme alla conclusione del periodo dei memorandum con l'accordo per la risoluzione del debito greco e l'uscita chiara del 21 agosto 2018, hanno creato nuove sfide per la democrazia, le istituzioni statali e la protezione dei diritti individuali e sociali". Secondo il premier ellenico, “gli otto anni dei programmi di aggiustamento fiscale non solo erodono una parte della sovranità finanziaria della Grecia, ma hanno anche diminuito il valore delle istituzioni rappresentative e degli organi politici, minando la fiducia dei cittadini nel sistema politico e per un gran numero di cittadini e la loro fiducia nella stessa democrazia", aveva osservato ancora Tsipras. (segue) (Gra)