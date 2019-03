Grecia: parlamento vota oggi su modifiche costituzionali (7)

- Il primo ministro aveva in precedenza spiegato che la proposta di Syriza si baserebbe sui cinque pilastri presentati in parlamento nel luglio 2016, tenendo conto della consultazione con la società civile e con gli organismi statali sotto il coordinamento e dialogando con la Commissione sulla revisione costituzionale. Il primo pilastro della proposta mira ad ampliare la democrazia e rafforzare il parlamentarismo con una serie di riforme correlate nella struttura del sistema. Il secondo è l'istituzione di istituzioni di democrazia diretta, con l'obiettivo di approfondire la democrazia e incoraggiare la partecipazione delle persone alla vita politica del paese (referendum, iniziativa legislativa popolare). Il terzo pilastro mira a rafforzare lo stato di diritto (riforma dell'immunità parlamentare, abolizione della legge sulla responsabilità dei ministri, modifica del metodo di elezione delle autorità indipendenti). Il quarto pilastro riguarderà le relazioni tra Stato e Chiesa, in modo che possano essere stabiliti ruoli distinti con ampio consenso. Infine, il quinto pilastro riguarda la protezione dei diritti sociali e collettivi e dei beni comuni (acqua, elettricità, contrattazione collettiva) (Gra)