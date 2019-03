Serbia-Usa: assistente segretario Stato di Washington Royce in visita a Belgrado

- L'assistente del segretario di Stato Usa per l'Istruzione e cultura, Marie Royce, è oggi in visita in Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'agenda prevede un incontro con il vicepresidente del parlamento serbo, Vladimir Marinkovic. Successivamente Royce avrà un colloquio con i membri della commissione parlamentare serba per l'Istruzione, la scienza e lo sviluppo tecnologico, e della commissione per la società IT, la cultura e l'informazione. (Seb)