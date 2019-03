Difesa: Oman-India, iniziata esercitazione Al Nagah

- È iniziata ieri nell’Oman, a Nizwa, con una cerimonia solenne, l’esercitazione congiunta indo-omanita Al Nagah, giunta alla terza edizione. Le manovre, che coinvolgono gli eserciti dei due paesi, si concluderanno il 25 marzo. Per l’Oman partecipa un contingente del reggimento Jabel; per l’India 60 militari del decimo battaglione del reggimento Garhwal Rifles. Saranno simulate operazioni anti-insurrezione e anti-terrorismo in ambienti montuosi e semi-urbani e sotto il mandato delle Nazioni Unite. All’attività operativa si aggiungeranno discussioni tecniche e scambi di esperienze.(Inn)