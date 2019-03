Visegrad: ambasciatore slovacco Soth, economia globale si prepara a rivoluzione digitale

- L’economia globale si prepara agli scenari futuri grazie alla rivoluzione digitale, ma tale percorso deve essere indirizzato verso uno sviluppo positivo. Lo ha affermato oggi l’ambasciatore slovacco Jan Soth, in apertura dell’evento “Digital Dynamic Visegrad”. Vorrei che questo workshop costituisse una significativa e utile occasione per lo scambio di punti di vista a livello internazionale su questi temi”, ha rilevato l’ambasciatore. Soth ha fatto riferimento all’economia 4.0 e all’intelligenza artificiale come elementi fondamentali nel futuro sviluppo globale, sottolineando al contempo le numerose sfide presenti nel settore. L’evento “Digital Dynamic Visegrad” è ospitato dalla sede diplomatica slovacca a Roma. (Frm)