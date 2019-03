Romania: premier Dancila, attenzione a contrasto antisemitismo, razzismo e xenofobia

- La Romania presta un'attenzione speciale al contrasto dell'antisemitismo, del razzismo, della xenofobia e del discorso basato sull'odio. Lo ha dichiarato la premier romena Viorica Dancila, intervenendo alla conferenza 'Il futuro della memoria: il Museo nazionale di storia degli ebrei e dell'Olocausto in Romania', svoltasi a Bucarest. Dancila ha dichiarato che il museo contribuirà all'educazione della società e all'assunzione dei momenti difficili della storia. La premier ha aggiunto che vanno adottate delle misure efficaci per la lotta all'antisemitismo, in grado di offrire agli ebrei la garanzia di poter vivere in sicurezza in Europa. La conferenza è stata organizzata dalla presidenza romena del Consiglio Ue, in partenariato con il ministero degli Esteri, l'Istituto nazionale per lo studio dell'Olocausto 'Elie Wiesel' e la Federazione delle comunità ebraiche di Romania. (Rob)