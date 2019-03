Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di scoprimento di quattro nuove targhe dedicate all'intellettuale ungherese István Bibó, a Simone Veil, ebrea francese sopravvissuta alla Shoah, a Wangari Maathai, attivista e ambientalista keniota, a Denis Mukwege, medico congolese che da anni assiste le donne vittime dello "stupro come arma di guerra".Monte Stella, giardino dei Giusti (ore 09.30)L'assessore alla Trasformazione digitale Roberta Cocco partecipa all'incontro "Cities Coalition for Digital Rights" in cui il Comune di Milano entra a far parte dell'iniziativa lanciata lo scorso anno dalle città di Barcellona, Amsterdam e New York per promuovere e tutelare i diritti digitali della cittadinanza.Palazzo Marino, sala Orologio, piazza della Scala, 2 (ore 10.30)Il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno partecipano alla presentazione del programma dell'Art Week milanese, il calendario di iniziative diffuse in città che, dall'1 al 7 aprile, accompagna Miart.GAM Galleria d'Arte Moderna, via Palestro 16 (ore 11.30)L'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino partecipa alla conferenza stampa di presentazione della XXV Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia in programma sabato 16 marzo presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano.Palazzo Marino, sala Brigida, piazza della Scala, 2 (ore 11.30)L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani presenta Manifattura Milano Camp 2019.Palazzo Marino, sala Stampa, piazza della Scala, 2 (ore 12.00)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè parteciperà alla cerimonia di Consegna delle pergamene per i Giusti onorati nel Giardino VirtualePalazzo Marino, sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 15.00)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla conferenza stampa di presentazione del palinsesto di iniziative culturali in occasione dei 100 anni dalla nascita di Giancarlo De Carlo.Palazzo Marino, sala Stampa, piazza della Scala, 2 (ore 15.30)Si riunisce la commissione consiliare Congiunta Bilancio, Tributi – Demanio e Acquisti e Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale, presieduta dai consiglieri Emmanuel Conte e Rosario Pantaleo. Ordine del giorno: Bilancio di Previsione 2019. Direzione Sicurezza. Saranno presenti il Vicesindaco Anna Scavuzzo e il Comandante della Polizia Locale Marco Ciacci.Palazzo Marino, sala Commissioni, piazza della Scala, 2 (dalle ore 14.30 alle ore 16.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 16.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala incontra il cantante vincitore del Festival di Sanremo Mahmood.Rocket, Alzaia Naviglio Grande, 98 (ore 19.00)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitano.Palazzo Isimbardi, aula Consiliare, via Vivaio 1 (ore 10.00) (segue) (Rem)