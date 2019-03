Slovacchia: vicepremier Rasi, lavoriamo per sviluppo economia digitale in prospettiva Ue

- La civiltà umana si trova oggi in uno stadio di rivoluzione digitale, laddove l’accesso alle informazioni e alle nuove tecnologie può aprire scenari inediti. Lo ha dichiarato il vicepremier per gli Investimenti e l’informatizzazione di Bratislava, Richard Rasi, intervenendo nel corso dell’evento “Digital Dynamic Visegrad”, in corso oggi a Roma presso la sede dell’ambasciata slovacca. Nel campo tecnologico, ha rilevato il vice primo ministro, “la competizione è naturale, e ha portato alle maggiori acquisizioni nella storia umana”. La digitalizzazione, ha proseguito Rasi, “porta tanti vantaggi, ma anche tanti punti interrogativi”. “Le tecnologie possono migliorare la vita umana, la situazione ambientale e l’economia, contribuendo allo sviluppo sostenibile. I politici hanno un compito importante, quello di regolamentare il futuro; questo è evidente nel dibattito attuale sull’intelligenza artificiale, che può portare ad una libertà inedita ma anche a scenari pericolosi”, ha proseguito il rappresentante dell’esecutivo slovacco. (segue) (Frm)