Slovacchia: vicepremier Rasi, lavoriamo per sviluppo economia digitale in prospettiva Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per queste ragioni, a detta di Rasi, “il futuro prossimo richiederà nuove istituzioni pubbliche e servizi che facilitino il rapporto fra il cittadino e lo Stato”. “La digitalizzazione ha modificato il modo in cui facciamo acquisti, ha moltiplicato la circolazione di informazioni, rendendo al contempo evidente la necessità di adeguamento. Dobbiamo reagire velocemente alla realtà che sta cambiando nella società, sviluppando un sistema legislativo valido e che tuteli le persone, soprattutto coloro che non riescono ad adeguarsi facilmente”, ha spiegato il vicepremier. In questo contesto, il governo slovacco “lavora in questa direzione”. Un altro punto evidenziato da Rasi è quello volto a facilitare la vita imprenditoriale e l’accesso ai servizi statali. “L’esperienza slovacca è quella di un lavoro sulla burocrazia e sull’informatizzazione dei servizi, con investimenti che già hanno portato frutti”, ha messo in luce il vicepremier. (segue) (Frm)