Slovacchia: vicepremier Rasi, lavoriamo per sviluppo economia digitale in prospettiva Ue (3)

- “In qualità di paese dell’Unione europea, vogliamo basarci sul Mercato digitale unico dell’Ue. Poniamo attenzione a temi quali la blockchain, l’intelligenza artificiale, assumendo al contempo una posizione chiara in materia e rispettando gli impegni politici che scaturiscono dall’essere un paese membro dell’Ue, attuando le politiche di riferimento in tale settore”, ha proseguito Rasi. Il vicepremier ha ricordato come i programmi della politica di coesione per il 2021-2027 daranno un’attenzione speciale all’economia digitale. Bratislava intende fare riferimento ai documenti stilati in materia dalle organizzazioni internazionali, quali l’Ue, l’Ocse, l’Onu, il G7 e il G20, “che danno input sulla trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile”. (segue) (Frm)