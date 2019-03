Grecia-Turchia: stampa, “clima positivo” ad incontro ministri Esteri a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'incontro, Katrougalos ha dichiarato che i colloqui con Cavusoglu si sarebbero concentrati su misure di rafforzamento della fiducia volte ad allentare le tensioni tra i due vicini dell'Egeo, nonché sui colloqui per la questione cipriota. "Il primo obiettivo è che le tensioni si attenuino, e questo è stato in larga misura raggiunto", ha dichiarato ieri Katrougalos all'agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il capo della diplomazia di Atene ha assicurato che avrebbe fatto anche riferimento al contributo finanziario greco di 100 mila euro, che sarà reso disponibile tramite l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). (Gra)