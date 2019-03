Etiopia: schianto Ethiopian Airlines, scatole nere consegnate a Parigi per essere analizzate (2)

- Nel frattempo, la Faa ha affermato in una nota che nuove informazioni dal relitto del velivolo e i dati elaborati sulla base della traiettoria dell'aereo hanno fatto emergere alcune somiglianze con il disastro avvenuto in Indonesia lo scorso 29 ottobre, che a detta dell’agenzia “giustificano ulteriori indagini sull’eventualità che vi sia una causa analoga”. Ieri l’amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, aveva chiesto alla società statunitense Boeing di lasciare a terra tutti i suoi velivoli 737 Max 8 finché non sarà accertata la loro piena messa in sicurezza. L’amministratore delegato ha inoltre confermato che i piloti del volo precipitato avevano comunicato alla torre di controllo che stavano avendo dei problemi subito prima dello schianto, il che suggerirebbe che l'aereo non rispondeva agli input dei piloti. Nel frattempo il team di investigazione etiope, insieme con le parti interessate e con la Faa, ha avviato un'indagine sul luogo dell'incidente per esaminare la causa del disastro. Inoltre, la compagnia Norwegian Air ha annunciato che chiederà un risarcimento per le entrate perse e i costi aggiuntivi dopo aver deciso di lasciare a terra la sua flotta di Boeing 737 Max. (segue) (Res)