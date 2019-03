Russia-Italia: governatore regione Lipetsk, siamo "la capitale del business italiano"

- La regione di Lipetsk ha da tempo guadagnato la fama di "capitale del business italiano in Russia". Lo ha dichiarato il governatore della regione di Lipetsk, Igor Artamonov, in un'intervista rilasciata al periodico di settore "Russian Business Guide" in occasione della missione di sistema guidata dall’ambasciatore italiano, Pasquale Terracciano, che coinvolgerà le regioni di Voronezh e Lipetsk e si concluderà domani. Sebbene nei primi tre trimestri del 2018 l'interscambio si sia ridotto del 16 per cento, a 74,2 milioni di dollari, in precedenza aveva raggiunto livelli sempre crescenti, fino a toccare, nel 2017, una quota pari a 122,7 milioni di dollari. (segue) (Rum)