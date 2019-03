Russia-Italia: governatore regione Lipetsk, siamo "la capitale del business italiano" (2)

- Proprio alla luce della flessione dell'interscambio, "l'amministrazione regionale si è attivata in direzione del vettore italiano", ha dichiarato Artamonov nel l'intervista di cui anticipano alcuni stralci. Dopo la città di Mosca e la regione che circonda la capitale russa, l'oblast di Lipetsk e meta della maggior parte degli investimenti stranieri accumulati, che nel 2018 hanno raggiunto i 14,1 miliardi di rubli, stando ai dati della Banca centrale. Nella sola zona economica speciale di Lipetsk, un territorio a condizioni agevolate per le attività produttive, sono registrati 58 "compagnie residenti" per un volume di investimenti totale di 94 miliardi di rubli. (Rum)