Imprese: Generali, superati tutti gli obiettivi del piano 2015-2018

- Assicurazioni Generali chiude il piano 2015-2018 superando tutti gli obiettivi e completando con successo la trasformazione industriale del Gruppo. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, nella nota di presentazione dei risultati consolidati al 31 gennaio 2018. Secondo Donnet i risultati positivi sono stati raggiunti “malgrado un contesto generale difficile” confermando la capacità di Generali “di esecuzione e di creazione di valore sostenibile” per tutti gli stakeholder. “Il merito va alla dedizione di tutte le persone che lavorano per Generali in 50 paesi nel mondo, alle reti distributive e a tutti i partner del Gruppo”. Donnet ha aggiunto che anche nel 2018, anno in cui è stata conseguita una forte crescita dell’utile netto, “Generali conferma di essere la best practice nella performance tecnica, con i migliori New Business Margin e Combined Ratio rispetto ai concorrenti diretti”. (segue) (Res)