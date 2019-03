Imprese: Generali, superati tutti gli obiettivi del piano 2015-2018 (2)

- L’Ad di Generali ha infine ricordato che dal primo gennaio, tutto il Gruppo è impegnato a eseguire il nuovo piano “Generali 2021”, con l’obiettivo di generare valore crescente per i propri azionisti, investendo su crescita profittevole, innovazione e trasformazione digitale del business, con l’ambizione di diventare life-time partner per i clienti. Il Gruppo, grazie ai risultati dell’esercizio 2018, conclude il piano strategico 2015- 2018 con il superamento di tutti gli obiettivi e si pone nelle migliori condizioni per perseguire quelli annunciati nella nuova strategia presentata lo scorso 21 novembre. Nel 2018 il risultato operativo di Gruppo è cresciuto del 3 per cento a 4.857 milioni di euro, grazie al contributo di tutti i segmenti di attività. (segue) (Res)