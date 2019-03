Imprese: Generali, superati tutti gli obiettivi del piano 2015-2018 (3)

- L’Operating Roe medio (indicatore di ritorno sul capitale in termini di risultato operativo) 2015-2018 si attesta al 13,4 per cento, confermando il raggiungimento dell’obiettivo strategico superiore al 13 per cento. Il risultato non operativo si attesta a 1.361 milioni di euro in crescita rispetto ai 1.109 milioni del 2017, influenzato in particolare dalle svalutazioni sugli investimenti azionari e dai minori profitti netti che riflettono la programmata politica di sostenere i rendimenti futuri dei propri investimenti. L’utile netto si attesta a 2.309 milioni di euro, in crescita del 9,4 per cento e riflette il miglioramento del risultato operativo, nonché il contributo derivante dalle attività in dismissione o cedute. (segue) (Res)