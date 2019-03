Imprese: Generali, superati tutti gli obiettivi del piano 2015-2018 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta netta nel settore "Vita" ha visto una crescita del 5,2 per cento attestandosi a 11.369 milioni di euro, tra le migliori del mercato, beneficiando in particolare della crescita nell’ultimo trimestre. Le riserve tecniche Vita hanno raggiunto 343 miliardi di euro, con un aumento del 2,2 per cento rispetto all’esercizio precedente. Il "New Business Margin" del segmento Vita migliora di 0,26 punti percentuali portandosi a 4,35 per cento, grazie all’aumento della redditività sia dei prodotti di rischio sia dei prodotti di risparmio. I premi nel comparto Vita si attestano a 46.084 milioni di euro, in aumento del 5,7 per cento, confermando la crescita osservata nel corso dell’anno. I premi Danni si attestano a 20.607 milioni di euro, con una crescita del 3,3 per cento, confermando lo sviluppo osservato nel corso dell’anno grazie al positivo andamento di entrambe le linee di business. (segue) (Res)