Imprese: Generali, superati tutti gli obiettivi del piano 2015-2018 (5)

- Il Combined Ratio (rapporto fra spese generali e costi di risarcimento dei sinistri sulla raccolta premi), sostanzialmente stabile al 93 per cento, risulta il migliore tra i concorrenti diretti del mercato. I premi complessivi del Gruppo ammontano a 66.691 milioni di euro, evidenziando una crescita del 4,9 cento. In linea con quanto annunciato nel 2017 e nel 2018, l’utile del segmento Asset Management è cresciuto del 24 per cento a 235 milioni di euro, grazie all’accelerazione delle attività in Europa e ai primi frutti della sua espansione globale. Inoltre i dati del 2018 hanno confermato la solidità della solvibilità di Gruppo, con Regulatory Solvency Ratio (coefficiente di solvibilità che misura il livello di patrimonializzazione) al 216 per cento, in aumento di 9 punti percentuali nonostante l’andamento dei mercati finanziari. Il dividendo per azione che sarà proposto alla prossima assemblea degli azionisti è pari a 0,90 euro per azione in aumento di 0,05 centesimi di euro per azione (in crescita del 5,9 per cento) rispetto all’anno precedente. Il Payout Ratio si è attestato al 61,2 per cento, rispetto al 63 per cento del 2017. Il dividendo complessivo relativo alle azioni in circolazione è pari a 1.413 milioni di euro. Il dividendo sarà in pagamento dal 22 maggio, con data di legittimazione a percepire il dividendo il 21 maggio e stacco cedola a partire dal 20 maggio. (Res)