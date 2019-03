Germania: Ad Rheinmetall, “sulla buona strada” per fusione con Kmw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall è “sulla buona strada” verso la fusione con il concorrente nazionale Krauss-Maffei Weggmann (Kmw). È quanto affermato dall'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, nella giornata di ieri, 13 marzo. “Abbiamo parlato e vi è la volontà di acquisire delle azioni” di KMW da parte di Rheinmetall, ha aggiunto Papperger. Per il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta della quota del 50 per cento che KMW detiene in KMW+Nexter Defence Systems (Knds), la joint venture tra KMW e l'azienda per la difesa francese Nexter. Se l'operazione si concretizzasse, conclude la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Rheinmetall acquisirebbe Kmw. A ogni modo, come evidenziato da Papperger, la fusione tra Rheinmetall e KMW è “una questione politica”, su cui i governi di Germania e Francia stanno negoziando. A tal riguardo, l'amministratore delegato di Rheinmetall “ha lasciato intendere che a Parigi vi sono ancora delle riserve”, affermando che “molto dipende dalla decisione del governo francese”. (Geb)