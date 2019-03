Russia-Corea del Nord: atteso oggi incontro fra viceministri Esteri (2)

- Una delegazione della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento di Mosca, ha in programma di recarsi in visita ufficiale in Corea del Nord nelle giornate del 13-18 aprile. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Sputnik”, citando il coordinatore dei rapporti parlamentari della Federazione Russa con Pyongyang, Kazbek Tajsajev. “Stiamo pianificando una visita in Corea del Nord per le giornate del 13-18 aprile”, ha detto il diplomatico russo, aggiungendo che la Duma di Stato sarebbe a lavoro per creare, nel prossimo futuro, una piattaforma ufficiale per il dialogo interparlamentare tra Mosca e Pyongyang. “Al gruppo di lavoro potrebbero partecipare anche rappresentanti della Cina e della Corea del Sud, per contribuire al processo di pacificazione e stabilizzazione della penisola”, ha aggiunto Tajsajev. (segue) (Rum)