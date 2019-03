Russia-Corea del Nord: atteso oggi incontro fra viceministri Esteri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della cooperazione tra Federazione Russa e Corea del Nord è stata discussa in più occasioni ultimamente. Nella giornata del 24 gennaio, una delegazione del ministero degli Esteri nordcoreano è partita alla volta di Mosca per tenere delle consultazioni sul rafforzamento della cooperazione con la Russia nel quadro delle attività delle Nazioni Unite. "Il 24 gennaio il ministro-consigliere dell'ambasciata Aleksander Vostrikov ha accompagnato la delegazione guidata dal vice direttore del dipartimento per le organizzazioni internazionali Kim Ok Kyon. I nostri colleghi sono andati a Mosca per tenere delle consultazioni su come rafforzare l'interazione a livello di Nazioni Unite e con le altre piattaforme internazionali", si legge in un post dell'ambasciata su Facebook. (segue) (Rum)