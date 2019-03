Russia-Corea del Nord: atteso oggi incontro fra viceministri Esteri (5)

- In precedenza, inoltre, l'ambasciatore russo in Corea del Nord Aleksander Matsegora e il consigliere del ministero della sicurezza popolare della Corea del Nord, Ri Song Chol, si sono incontrati per discutere della cooperazione tra i due paesi nel comparto della sicurezza. Matsegora, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Tass”, ha recentemente escluso il trasferimento di tecnologia militare sulla difesa missilistica dalla Federazione Russa alla Corea del Nord. “L’ottenimento, in via ufficiale o illegalmente, di tecnologia militare russa per la difesa aerea e missilistica da parte della Corea del Nord è un’opzione da escludere nel modo più assoluto”, ha detto Matsegora, in risposta a una serie d’insinuazioni, avanzate all’interno di un rapporto recentemente pubblicato negli Stati Uniti sul presunto acquisto, da parte di Pyongyang, di tecnologie militari russe. (Rum)