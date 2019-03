Governo: Prodi, non mi sembra all'altezza della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, ospite di "Circo Massimo", su Radio Capital, ha affermato che "il governo gialloverde non mi sembra all'altezza della situazione. Non si può andare avanti rinviando o tagliando a metà le proposte che vengono fatte. Siamo in una situazione di diversa interpretazione del futuro. Quello che mi preoccupa di più", ha proseguito l'ex premier italiano, "è la fase attuale dell'economia. La situazione porta sfiducia, ci sta isolando, abbiamo litigato con tutti. I conti non tornano: quest'anno si è trovati il compromesso perché le spese aggiuntive sono cominciate ad aprile, e l'anno prossimo avrà 12 mesi, non 9. Il problema", ha concluso Prodi, "non può essere rinviato oltre settembre-ottobre". (Rin)