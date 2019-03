Ucraina: Poroshenko, oggi andrò in visita nel Donbass

- Il presidente ucraino Petro Poroshenko si reca oggi nel Donbass, l’area orientale del paese, per incontrare i volontari impegnati nel conflitto in corso nella regione. Lo ha annunciato lo stesso Poroshenko nel corso di un evento elettorale oggi a Kiev. “Oggi mi recherò in prima linea per visitare i nostri volontari”, ha detto il capo dello Stato. Poroshenko è impegnato nella campagna elettorale per le presidenziali, il cui primo turno è previsto il prossimo 31 marzo. (Res)