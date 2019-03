Ue: Prodi, o siamo uniti in Europa o siamo finiti

- L'ex presidente dell'esecutivo comunitario, Romano Prodi, ospite di "Circo Massimo", su Radio Capital, ha sottolineato che "o siamo uniti in Europa o siamo finiti. La sovranità la difendiamo solo se siamo europei. Non si difende la sovranità quando si è piccoli. Non sono molto preoccupato dai sovranisti alle Europee", ha continuato l'ex capo del governo italiano, "avranno 140-150 parlamentari su oltre 700, e sono divisi fra di loro. Su temi come l'immigrazione non dialogano. Non avranno un ruolo determinante. Ci sarà un'alleanza tra i partiti tradizionali". (Rin)