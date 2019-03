Russia: Lavrov oggi a Vienna per riunione Commissione Onu su droghe narcotiche

- Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, si reca oggi in visita ufficiale a Vienna per prendere parte alla 62ma riunione della Commissione delle Nazioni Unite sulle droghe narcotiche. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Il ministro si recherà a Vienna nella giornata del 14 marzo, per prendere parte alla ministeriale della 62ma riunione della Commissione delle Nazioni Unite sulle droghe narcotiche. Si tratta di un evento estremamente importante: è in gioco il futuro del sistema internazionale per il controllo delle droghe narcotiche”, ha detto Zakharova. (Rum)